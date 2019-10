Mattias Andersson blir ny Dramatenchef. Det är ett alldeles utmärkt val, styrelsen vågar satsa på en person med egen och djärv konstnärlig profil som dessutom har ett starkt socialt engagemang samt skapat teater för unga under många år på Backa Teater i Göteborg. Han har just fyllt 50 år. Hans signum är existentiella frågor med unik kombination av teatral poesi och dokumentärt material, texter byggda på intervjuer med människor kring deras vardag.



Mattias Andersson examinerades från Teaterhögskolan Göteborg 1993 och gick direkt till Backa Teater, ungdomsscen för Göteborgs stadsteater. Han kom omedelbart att börja skriva pjäser och regissera, dramatik med direkta avtryck från nuet och med verklighetsnära skildringar från ett 1990-tal med kriser och ständiga krav. I dag har han skrivit ett knappt trettiotal pjäser, ofta på bred sociologisk bas. Att börja med undersökningar, faktasökning och intervjuer har blivit något av ett signum för Mattias Andersson, bland annat genom pjäsen ”The mental state of Gothenburg” på Angereds Teater 2006 samma år som han blev konstnärligt ansvarig för på Backa Teater, en ofta hyllad verksamhet han mycket framgångrikt lett sedan dess.

Mattias Andersson har ofta arbetet med scenografen Ulla Kassius och de har gärna sprängt det sedvanliga teaterrummet, med djärva scenlösningar. SvD gav 2013 teaterutmärkelsen Thaliapriset till dem båda att dela. Mattias Andersson har fått mängder av utmärkelser genom åren: från internationella Prix d’Assitejs ”Award for artistic excellence” över svenska Ibsenpriset, till Nöjesguidens pris.

Det säger något om honom: som teaterkonstnär han intresserar sig mycket för Dostojevskij och hans svärta, han arbetar som en Ibsen med att skildra individer ställda mot en samtida vardag och dess strukturer och han gör det på ett visuellt och ofta lekfullt och lättillgängligt sätt. Han skapar ofta fysisk teater med direkta publikmöten.