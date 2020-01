Han har svar på mysteriet med försvunna inflationen

Den amerikanske presidenten Harry S Truman lär ha bett om att få en enarmad nationalekonom. Detta, enligt sägnen, för att han tyckte att alla hans ekonomer alltid sa ”å ena sidan, å andra sidan” (”on one hand, on the other hand”).

En annan variant på samma skämt: ställ samma fråga till tio nationalekonomer och du får elva svar.