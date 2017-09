Krisande Hollywood älskar hans irriterande skapelse

Illustratör i New Yorker

Serieromanen ”Ghost world”, om två flickors vuxenblivande, blev Clowes stora genombrott och har hittills översatts till 17 språk. Boken var också den första av Clowes serier att filmatiseras, 2001. Fem år senare kom ”Art school confidential” som film – en satir över amerikanska konstskolor med bland andra Max Minghella (”The handmaid’s tail”) och Sophia Myles (”Transformers – age of extinction”) i rollerna.

Därutöver har Daniel Clowes även tecknat flera grafiska profiler för film och tv, som affischen till Todd Solondz svarta komedi ”Happiness” från 1998, och affischer och annonser för den just nu Sverigeaktuella fjärde säsongen av HBO:s komediserie ”Silicon Valley”.

Clowes anlitas även löpande som illustratör i magasin som The New Yorker, Vogue och Newsweek. Och 1993 anlitades han av Coca-Cola för illustrationerna till den snabbt nedlagda slackerläsken OK Soda som var tänkt att locka Generation X (födda 61-80).