John Boehner. Foto: Lauren Victoria Burke

För knappt en månad sedan citerade jag den tidigare republikanske talmannen i representanthuset, John Boehner, som konstaterade att ObamaCare varken kommer att avskaffas eller ersättas.

Jag skrev då också om en NBC-reporter:

En av NBCs politiska reportrar rapporterar idag på Twitter att presidenten sagt detta:

“Nobody knew that health care could be so complicated.”

Jodå. De allra flesta amerikanska politiker visste detta. Den möjligtvis ende som inte visste hur knepig frågan var är USAs 45e president.