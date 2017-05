Den 28 april ärades technopionjären Jeff Mills med prestigefylld medalj i Paris. Foto: IBL

Jeff Mills mottog precis en medalj på Institut du monde arabe i Paris.

För en vecka sedan dubbades han till ”officier des arts et des lettres”, en av europeisk kulturs mest prestigefyllda titlar.

”Jeff vem?” frågar sig genast tusentals läsare.

Jeff Mills är en av musikens mest inflytelserika visionärer. Det har han varit sedan han började skapa elektronisk dansmusik i Detroit i början av 1980-talet.

Varje gång det svenska Polarpriset delas ut brukar jag nämna Mills som en artist som både förtjänar alla priser man kan kasta efter honom samt också skulle ingjuta i alla fall lite fingertoppskänsla i det så smädade Polarpriset.

Mills borde vara ett lika vedertaget namn som Elvis Presley i vår allmänbildning. Men det är han inte alls.

Svarta technopionjärer förpassas fortfarande enklast till lådan märkt ”specialkunskaper”. Varför?

Eftersom techno är smalt och något som bara dunkar medan folk i alldeles för färgglada byxor äter knark på valfri nedlagd tunnelbanestationsperrong?

Så är det inte alls.

Det är bara det att av i princip alla konstnärliga uttrycksformer är techno den som klarar sig allra bäst utan någon som helst inblandning av annat än sina egna mediekanaler.

Techno behöver inte oss – men vi behöver den: ska man utse en musik till den officiella protestmusiken mot världsordningen 2017 så passar ingenting bättre än det Jeff Mills – som en av grundarna till kollektivet Underground Resistance – uppfann i Reagan-erans Detroit för trettio år sedan.

Att det är just Frankrike som förser Mills med medaljer är logiskt: med Daft Punk som det mest uppenbara och berömda exemplet är Frankrike ett av de technotätaste länderna i världen.

På ryska dansgolv protesterar samtidigt Buttechno mot Putin genom sin blotta existens. Det hör du, om inte annat, redan på namnet.

Det eventuella problemet är att musiken, likt en gång den amerikanska jazzen under medborgarrättsrörelsen, mestadels är instrumental.

Även idag förknippas medborgarrättsrörelsen retroaktivt med sånger av The Staple Singers och James Brown – snarare än av, säg, John Coltranes sista och nästan blodspottande ilskna inspelningar.

Men från just dessa går det en illröd tråd via disco på The Paradise Garage, house från Chicago och Detroit-techno fram till idag.

Få uttrycksmedel är därför så ögonblickligt effektiva mot fobier och fördomar som techno.

När vi pratar om protestmusik och letar efter rocken som ska sätta ord på vad som händer i världen just nu så handlar det alldeles för mycket om just ord.

Ty mer än någon annanstans så är det på dansgolven – och i barerna som omger dem – som hyfsat unga människor av alla de slag möts, dansar bredvid varandra, kanske till och med blir förälskade.

Det är sådant jag funderar på samma dag som Trädgården – Stockholms elektroniska Folkets Park – öppnar för sommaren och dansmusikens Marie Curie föräras med ett snofsigt franskt kulturpris.

Inför söndagens ödesval är det sistnämnda en väldigt fin och sublim politisk handling.