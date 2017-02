Han blir Simba i nya "Lejonkungen"

Nu vet vi vem som spelar Simba i den kommande spelfilmsversionen av "Lejonkungen". Rollen kommer att axlas av skådespelaren Donald Glover, skriver Variety. Under lördagen twittrade filmens regissör Jon Favreau en bild på Glover med textraden "I just can’t wait to be king" – eller "Snart är det jag som är kung" som den lyder i den svenskdubbade versionen.