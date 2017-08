Han är VM:s hårdast arbetande svensk

Fredrik Samuelsson. Foto: Jessica Gow/TT

Tiokamparen Fredrik Samuelsson hade inga stora planer för vad han skulle hitta på under torsdagen i London. Förutom fem minuters lätt jogg för att väcka kroppen gäller det mest att vila inför det som väntar under fredag och lördag.

Det är då som tiokampen avgörs inne på Olympiastadion, ett kraftprov som sliter rejält på kroppen.

– Det är svårt att jämföra med något, men man kan säga som så att kroppen är ganska död i tio dagar efteråt. De första dagarna har man svårt att gå i trappor och orkar knappt lyfta på sig ur sängen, säger Samuelsson.

Annons X

– Samtidigt är det den bästa känslan som finns i världen. Speciellt när det har gått bra och man vaknar upp dagen efter, när man känner att man har gett allt och fått utdelning och är helt död i kroppen. Det är en go känsla också.

Mångkampstalangen från Hässelby har rätt goda förhoppningar om att vakna upp nöjd även efter tiokampen i VM. Bakom sig har han en lyckad säsong där ett par stora mål redan har uppnåtts. Nu är Fredrik Samuelsson allt annat än mätt, men han hoppas kunna dra nytta av framgångarna tidigare i år.

– Det är väl den sköna grejen med att kliva in i det här mästerskapet. Jag har krossat 8 000-poängsgränsen (8 172 i Götzis i maj) och tog min medalj i Polen (silver i U23-EM), vilket jag hade som de två huvudmålen tillsammans med att kvala in hit. Det gör att jag kan gå in och känna att det här är lite av en bonus.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Någon uttalad målsättning om en viss placering har han inte, men det ska helst bli säsongens tredje serie över 8 000 poäng.

– Mina vassaste grenar brukar vara hoppen och häcken, det är där jag ska prestera för att lyckas hänga med. Samtidigt har mina svagheter varit kasten, men i U23-EM fick jag till kasten ganska bra. Det gäller att hitta jämnheten i serien, utan några dippar.

Samuelsson har en liten showman i sig och brukar ofta klappa igång publiken under tävlingarna. Att få göra en tiokamp inför den hängivna Londonpubliken borde därför passa honom perfekt.

– Jag ska försöka ryckas med i den otroliga stämningen som är inne på den här coola arenan. Man kommer ju att kliva ut och vara nervös såklart, men lite nerver är bra. Och när startskottet går på 100 meter kommer det nog att släppa, sedan brukar det rulla på.