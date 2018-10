NEW YORK Sju minuter får han. Peter Costanzo klär sig i kostym för dagens ändamål och kliver in på guldiga Trump Tower på Fifth Avenue i New York. Det är våren 2009. Han leds in i det välkända ödesrummet som syns i realityshowen The Apprentice och slår upp sin laptop. De sju minutrarna tickar redan – tiden han har på sig för att förklara sociala medier och sälja in dess fördelar till Donald Trump.

– Vad kan vi göra för Trump som vi inte gjort förr?