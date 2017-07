Hade Donald Trump haft en chans att bli president utan Steve Bannon? Inte om man får tro Joshua Greens alldeles färska bok om Bannons många roller och starka inflytande på amerikansk politik. Det är fascinerande och rent av skräckinjagande läsning.

Steve Bannon Foto: IBL

”Vi har fått de femton bästa undersökande journalisterna från de femton bästa tidningarna i landet att jaga efter Hillary Clinton!” Denna utsaga av Steve Bannon från 2015 tål att tittas lite närmare på. Det han säger är alltså att de företrädare för ”fake news”-media som både han själv och hans chef sätter en ära i att håna, och som han nu lyckats manipulera till att gräva fram mer och mer skit om Hillary Clinton, faktiskt är skickliga på det de gör. Bannon tycks också, medvetet eller ej, erkänna att hans egna kadrar av reportrar och provokatörer på Breitbart News inte kommer i närheten av att hålla de traditionella mediernas klass.

Det är varken första eller sista gången den populistiska ytterkantshögern, vars själva livsluft annars är att angripa vänsterns godhetshyckleri och allmänna förljugenhet, avslöjar sig själv som förmögen till ett dubbeltänkande av klassiskt sovjetiskt snitt. Det tydligaste exemplet av alla är förstås när nynazister hetsar mot judar och hyllar folkmördaren Hitler, bara för att i nästa andetag förneka att Förintelsen alls ägt rum. Hur, frågar man sig, ska de ha det?

Att blanda in nazism och fascism i diskussioner om den så kallade alt-högern kommer alltid att väcka protester från de delar av rörelsen (om det är så den ska betecknas) som vägrar att beskriva sig i sådana termer. Det är just detta som driver motståndarna i de rumsrena politiska lägren till sådan förtvivlan: dagens högerpopulister frotterar sig inte sällan med fascister och nazister och lånar delar av avgrundshögerns gamla retorik – bara för att skrika sig hesa om att folk inte har någon ”humor” så fort deras osmakliga beteende ifrågasätts.

Annons X

Häpna republikanska partigängare har inte haft det lätt i detta alt-högerns nya landskap, vars figurer de gärna vill utnyttja för att upprätthålla i alla fall någon sorts kontakt med yngre väljargrupper. (På ungefär samma sätt har Demokraterna det förstås ibland besvärligt i förhållande till radikala grupperingar som Occupy Wall Street eller delar av Black Lives Matter-rörelsen). När alt-högerns främste förkämpe Milo Yiannopoulos fråntogs sin plats på Republikanernas APAC-konferens i februari i år var det inte på grund av några antisemitiska eller misogyna hatutbrott, utan för att han hade uttalat sig positivt om pedofili. Där, men uppenbarligen inte förr, gick gränsen.

I en färsk bok av Bloomberg Businessweek-journalisten Joshua Green, ”Devil’s bargain: Steve Bannon, Donald Trump, and the storming of the presidency” (Penguin Press), undersöks hur de båda bufflarna och bluffmakarna Bannon och Trump fann varandra, och hur de gick tillväga för att utvinna den energi som bor i alla dessa mer eller mindre unga män – de som sitter klistrade vid sina datorskärmar och hatar och hetsar och hotar. Det är fascinerande, för att inte säga skräckinjagande läsning.

Bannons bakgrund är en bildningsroman i sig. Katolsk militärskola, flottan, Harvard Business School, Goldman Sachs – och så raskt över till Hollywood, där han specialiserade sig på att gå igenom och värdera filmbolagens backlistmaterial (och därmed bolagen som sådana, under en period då uppköp och sammanslagningar stod som spön i backen). Efter ett tag i Kalifornien fick Bannon själv lust att börja göra film, och han var medproducent till flera tyngre titlar innan han dessutom började skriva manus till och själv regissera ett antal dokumentärer. Den mest ökända av dessa är ”The undefeated” (2011), en oförställd hyllning till vulgärhögerns dåvarande älskling Sarah Palin. Någonstans mitt i alltihop lyckades han också vinna andelar i den blivande tv-succén ”Seinfeld”.

Bannons nationalkonservativa övertygelse kan bland annat härledas till hans tidiga studier av den franske religionsfilosofen René Guénon (1886–1951), en katolsk tänkare som konverterade till sufisk islam. För Guénon fanns det grenar av kristendom, islam och hinduism som var likvärdiga i sina tidiga, ursprungliga versioner: de ledde alla till det mystiska och gudomliga, storheter som i den moderna världen helt gått förlorade. Vi befinner oss med hans synsätt alltsedan westfaliska freden 1648 i en mörk tidsålder av djupaste okunnighet, och för att frigöra oss från vår moderna, sekulära tvångströja måste vi anamma en starkt traditionalistisk konservatism.

Som vanligt möter vi alltså, precis som hos både Marx och Hitler, ett otåligt, radikalt budskap som bygger på antagandet att ett tidigare paradis går att hitta tillbaka till och återerövra. Mellan det radikala och det reaktionära blir skillnaden som vanligt mer diffus ju längre ut man hamnar. Detta tankegods kompletterade Bannon snart med den katolska subsidiaritetsprincipen, som säger att varje politiskt beslut ska fattas på lägst möjliga nivå. En princip som inom katolsk sociallära dock ska vägas upp av solidaritetsprincipen. (Regeln om subsidiaritet finns även inom EU-rätten, även om den jämt och ständigt och till EU-skeptikernas stora ilska överträds.) Lägg till detta en stark oro – en fobi, bokstavligt talat – för islams tillväxt, krydda med erfarenheten av att själv delta i Wall Streets utplundring av den amerikanska arbetar- och medelklassen – och vips så har vi förklaringen till Steve Bannons paranoida, nattsvarta och inte så sällan hatiska världsåskådning. Detta ideologiska hopkok blev Bannons första stora bidrag till Donald Trumps politiska strävanden: en världsåskådning som gick utmärkt att förena med mogulens instinktiva protektionism och snarstuckna, inskränkta temperament.

Den andra av Bannons gåvor till Trump var en hel apparat som byggts med ett enda syfte: att krossa Hillary Clinton. Inför valrörelsen släpptes boken ”Clinton cash. The untold story of how and why foreign governments and businesses helped make Bill and Hillary rich” av Peter Schweizer (Harper Collins, 2015). Den kom att fullständigt dominera 2016 års amerikanska debattlandskap. I Europa rapporterades mest om Clintons e-postskandal, men den affären hängde tätt samman med bokens avslöjanden om hennes och The Clinton Foundations märkliga och i mångas ögon korrupta verksamhet. Det var Bannon som såg till att boken skrevs, att den höll sig inom rimlighetens gränser och inte påstod något som inte gick att verifiera, och att den utkom vid precis rätt tidpunkt. När journalister från New York Times, Washington Post och de andra drakarna satte tänderna i rötan – det blev de tvungna till, eftersom Clintons kampanjstab begick misstaget att bestrida minsta detalj i innehållet – det var då Bannon belåtet konstaterade att han lyckats få de bästa tidningarna att göra jobbet åt honom.

Det tredje tillskottet från Bannons sida – och även detta något som han bidrog med långt innan han under sommaren 2016 övertog ledningen för Trumps kampanjapparat – var de tidigare omnämnda massorna av unga hatiska män, som Bannon stiftat bekantskap med redan 2007, då han var vd för ett bolag som försökte tjäna pengar på att sälja digitala godsaker så som vapen och rustningar till ”World of warcraft”-spelare runt om i världen. (”World of Warcraft” är ett internetbaserat spel, en virtuell fantasivärld med miljoner invånare.) De mest fanatiska spelarna blev rasande på det de uppfattade som fusk, och vände sig som en man mot både spelets utvecklare och distributörer och mot Bannons företag; samtliga tvingades kapitulera. Kraften i denna folkrörelse gjorde ett enormt intryck på Bannon. När han 2012 övertog Breitbart News visste han precis vilken typ av människor han hade att göra med; vad som fick dem att tjuta av skratt, vad som fick dem att koka av ilska. Han hade ju långt tidigare mött dem på det digitala slagfältet – och förlorat.

Långtifrån alla av dessa nyförvärv var några högerextremister eller ens politiskt allmänintresserade. Men Breitbart News letade upp dem, talade till dem på deras språk och värvade anhängare bland dem, exempelvis genom kontroversiella ställningstaganden i den så kallade Gamergate-debatten – en ofantligt infekterad härva av bråk och hat och elände inom spelindustrin, där många kvinnor utsattes för grova sexuella trakasserier och hot. Bannon, som i ett tidigare liv varit van vid att ”kapitalisera” saker och ting, lärde sig nu att ”politisera” dem: att ta den meningslösa ilskan hos en ung generation förlorare, att elda på den, och att slutligen rikta den mot någonting politiskt. Mot Demokraterna. Mot Hillary Clinton.

Hur många de var och exakt hur stor roll denna armé av internettroll och tangentbordshuliganer kom att spela, därom tvista de lärde. Var de inte en äkta folkrörelse lyckades de i alla fall förmedla illusionen av att vara det. Och det räckte väldigt långt.

Man kan inte studera Bannon utan att ideligen stöta på det säregna hyckleri, den unika medvetenhet om de egna metodernas inneboende ruttenhet, som kännetecknar både honom och hans chef i Vita huset. Mot slutet av Joshua Greens berättelse, när han påpekar för Bannon att hela dramat är som skapat för att göras film av, svarar Bannon iskallt: ”Hollywood gör inga filmer där skurkarna vinner.”

Vem vet, han kanske inte vinner i verkligheten heller. Politico rapporterar nu att Bannon kan vara på väg bort i augusti, då Trump förmodligen tillkännager en storstädning i Vita huset. Bara titeln på Greens bok, där Bannon nämns före Trump, bådar illa för hans fortsatta karriär – när Time i februari hade Bannon på omslaget med rubriken ”The great manipulator” blev Trump ursinnig, och såg sig till och med tvungen att offentligt klargöra vem det var som bestämde i hans administration.

Så kan det gå. Den som tänker äta kvällsvard med djävulen gör klokt i att ta med sig en lång sked, brukar det heta. Anpassat till Bannons situation: den som vill vara grå eminens hos en megaloman narcissist bör hålla lägsta möjliga profil. Den förmågan är inget man i första taget förknippar med Steve Bannon.

Thomas Engström Författare