Ola Toivonens skott från egen planhalva mot det öppna franska målet är redan en svensk idrottsklassiker. Janne Andersson, förbundskaptenen, liknade den närmast osannolika fullträffen med Nisse Nilssons skott i ett tomt kanadensisk mål vid ishockey-VM i Colorado Springs 1962. Då blev det VM-guld och Lennart Hylands euforiska radioreferat är legendariskt: ”Den glider in i mål. Den gliiider in i måål…”

Ola Toivonens lätt skruvade skott seglade sagolikt och sanslöst hela vägen in i nät. Hela Friends exploderade i ett kollektivt glädjerus när bollen flööög i luften och alla insåg vad resultatet skulle bli. Det var några magiska sekunder, när tiden liksom står stilla, och man hinner registrera bilden framför ögonen lika detaljrikt som en tavla. Idrott när den är som bäst: känslosamt, oväntat, osannolikt – och dessutom ett avgörande i sista minuten.

Jag ställde mig upp för att inte missa bollens bana, förstod direkt att det skulle bli mål, och satte mig sedan ner för snabbt skriva om den text som fram till dess handlade om att Blågult fått med sig en viktig poäng mot storfavoriten Frankrike.

Det var tur, flyt, kalla det vad ni vill. Frankrike pressade ett tröttkört Sverige i slutskedet, men samtidigt, sett över två möten, var resultatet inte orättvist.

Det nya svenska landslaget kan slå vilken stjärnspäckad nation som helst. Nu har Blågult på kort tid besegrat både europamästarna Portugal (visserligen i en träningslandskamp, men ändå) och vice europamästarna Frankrike. Båda gångerna efter att ha vänt underlägen till seger.

Vad vittnar det om?

Jo, framför allt stark moral och mental styrka i gruppen.

Det verkar inte spela någon roll ens vilka som spelar, då det var en reservbetonad elva mot Portugal.

Jag har hyllat Janne Andersson flera gånger för vad han uträttat på så pass kort tid med landslaget. Noggrannhet, tydlighet, glädje, öppenhet och delaktighet är ord som bäst kan beskriva verksamheten runt landslaget sedan Erik Hamrén lämnade efter EM för ett år sedan.

Det Janne Andersson tidigt gjorde var att plocka in personer i ledarstaben som han kände väl och visste skulle dra åt samma håll. Som att ta med en mental coach, eller fotbollspsykologisk rådgivare, som det officiellt heter.

Daniel Ekvall har tidigare arbetat tillsammans med Janne Andersson i Norrköping och är expert på att skapa bra gruppdynamik. Spelarna hyllar Ekvall och jag är övertygad om att hans jobb är en av hemligheterna till succélyftet för det nya landslaget.

– Han är fantastiskt duktig och har fått in i våra hjärnor hur viktigt det är med positiva mentala bilder. Det är bättre med en high five än att skrika på någon, säger Emil Forsberg.

Janne Andersson förklarar att han och Daniel Ekvall har samsyn hur man driver processer. Att man jobbar med spelarna med praktiska frågor och inte använder sig av den typ av idrottspsykologi som praktiserades på 80-talet.

Jag efterlyste en mental coach under hela Erik Hamréns tid som förbundskapten. Det var tydligt att det var just mentala bitar som fallerade flera gånger. Spelarna uppträdde ofta skärrat och det verkade inte finnas någon grundtrygghet att luta sig emot i sättet att arbeta. I stället haglade det mest meningslösa klyschor och en förhoppning om att Zlatan Ibrahimovic skulle fixa det mesta på egen hand.

Mycket talar för att avslutningsmatchen borta mot Nederländerna blir avgörande

När jag frågade Hamrén varför han inte tog in en mental rådgivare svarade han att han inte hittade någon som passade. Under nästan sju års tid. Däremot fanns en kostrådgivare med under hela resan…

Segern mot Frankrike var tursam, absolut, men ingen tillfällighet. Nu toppar Sverige gruppen med fyra matcher kvar att spela, men jag tror fortfarande att Frankrike blir för svårt i jakten på direktplatsen till VM i Ryssland nästa år.

Men möjligheten att bli tvåa, och spela playoff, är stor. Bulgarien och Vitryssland är visserligen svåra bortamatcher närmast, men mycket talar för att avslutningsmatchen borta mot Nederländerna blir avgörande för vilken nation som ska sluta grupptvåa.

När Ove Kindvall tilldelades Bragdguldet 1969 var det efter två mål mot Frankrike som säkrade en svensk plats i VM-slutspelet 1970.

Dagens landslag har redan svarat för en minst lika stor bragd, men den blir inte lika mycket värd i slutänden om Ola Toivonens drömmål och de tre poängen inte räcker för att kvala in till VM.

Men för det här landslaget är allt möjligt. Även nya bragder.