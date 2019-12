Han är decenniets mest strömmade artist

Med 28 miljarder strömningar sedan 2010 kniper hiphop-artisten Drake förstaplatsen, skriver Billboard. Den nu 33-åriga artisten släppte sitt debutalbum "Thank me later" i juni 2010, och har varit aktiv under hela decenniet. Han blev känd som skådespelare redan under 00-talet när han medverkade i "Degrassi: The next generation".