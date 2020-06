Hammarby utan seger i Borås – igen

Det vill sig inte för Hammarby i Borås. Sedan laget flyttades upp till allsvenskan 2015 har det aldrig vunnit mot Elfsborg på bortaplan. Och det ville sig inte den här gången heller.

Det var inte rättvist när Elfsborg kunde ta ledningen just före paus. Per Frick nickade ner bollen till Simon Olsson som bröstar fram den till Ramsus Alm. Han kunde rulla in den till höger om Hammarbys David Ousted.