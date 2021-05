Hammarby segrare i Stockholmsderbyt

Det blixtrade och åskade under uppvärmningen – och när derbyt blåstes igång var det i ett blixtrande tempo på Hammarby IP. Hemmalaget gjorde 1–0 redan efter sju minuter när Emilia Larsson med fin precision lyfte in en frispark som Madelen Janogy, med lika bra tajming, nickade in i mål.

Men Djurgården svarade omgående. I minuten efter slog Sara Olai ett inlägg som till slut nådde fram till Elizabeth Addo som sköt in sitt första mål i Djurgårdströjan.