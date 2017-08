Hammarby krossade ÖSK efter Axéns besked

I lördags möttes Örebros spelartrupp av beskedet att Axén slutar som tränare efter säsongen då hans kontrakt går ut. Den karismatiske tränaren lämnar därmed klubben i sin hemstad efter fem säsonger, varav 3,5 år som huvudansvarig.

Ryktena om vem som förväntas bli Axéns ersättare har varit många. Och bara ett par timmar före avspark kom uppgifter från Fotbollskanalen att det ser ut att bli ÖSK:s nuvarande assisterande tränare, Axel Kjäll som tar över.

– Vi har gjort klart med en ny tränare. Men det återstår vissa detaljer vi behöver landa innan vi kommunicerar ut vem det är, sade ÖSK:s klubbchef Simon Åström till P4 Örebro.

Men senare på måndagskvällen åkte alltså Axéns Örebro, som tidigare visat fin höstform, på en storförlust mot Hammarby. Inför mötet på Behrn arena hade däremot Bajen tappat poäng två matcher i följd på stopptid mot både Östersund och Häcken. Hammarby hade inte heller vunnit i allsvenskan sedan 24 juli mot Elfsborg efter att Bjørn Paulsen blivit matchhjälte med två mål.

Det var också den danske mittbacken Bjørn Paulsen som inledde målskyttet mot Örebro när han nickade in en hörna efter åtta minuter.

– Vi börjar bra och visar upp fina kombinationer. Men sen får de mer boll och kommer in i matchen, sade Hammarbys mittfältare Jiloan Hamad till C More efter den första halvleken.

– Nu måste vi bli aggressivare och spela för tvåan efter pausen.

Och det gjorde Hammarby. Tio minuter in i den andra halvleken presenterade sig Hammarbys nyförvärv Sander Svendsen när han placerade in 2-0 förbi ÖSK-målvakten Oscar Jansson. Och det var anfallskollegan och Hammarbys andra nyförvärv Muamer Tanković som stod för framspelningen.

Knappa kvarten senare spelade sedan Svendsen fram till frie inhopparen Pa Dibba som behärskat tryckte in 3-0. Anfallaren punkterade därmed matchen efter att bara ha varit på planen ett par minuter.