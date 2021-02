Hamburgerkedja: Svårt planera med kort varsel

Under onsdagseftermiddagen kom beskedet att Folkhälsomyndigheten nu får nya möjligheter att begränsa öppettiderna för landets restauranger och kaféer, som från och med måndag nästa vecka måste stänga klockan 20.30– oavsett om de säljer alkohol eller inte. Verksamheterna ska dock även fortsättningsvis kunna erbjuda take away till gästerna.

Beskedet innebär att landets hamburgerrestauranger, som tidigare kunnat hålla öppet som vanligt under den pågående coronapandemin, nu för första gången drabbas av inskränkningar i sina verksamheter.