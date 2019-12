Halvön ett Nordens Alperna – lockar med sin avskildhet

Swisch swosch, swisch swosch. Friktionen från nylonhuden under skidorna som möter den soldränkta snön är det enda ljud som hörs. Stannar man upp från det rytmiskt gungande glidet för några sekunder anas också ett stillsamt sus – det låga mullret från havet som sveper upp nästan 1 000 meter nedanför. Att skidvandra på den långsmala halvö som är Lyngenalperna, knappt 10 mil nordost om Tromsö, är en rent sällsam upplevelse.

På väg från den nordnorska metropolen Tromsö in i detta vinterrike, lika berömt för sitt norrsken aurora borealis som för den magiska midnattssolen, ljuder The Smiths ljuvliga There’s a light that never goes out ur bilradion.