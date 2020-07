Den amerikanska storbanken Bank of Americas nettovinst rasar mer än 50 procent under andra kvartalet. En avsättning för att täcka befarade kreditförluster i coronakrisen på 4 miljarder dollar (motsvarande 36 miljarder kronor) tynger resultatet.

Nettovinsten föll till 3,28 miljarder dollar, motsvarande 37 cent per aktie. Under motsvarande kvartal i fjol gjorde Bank of America en vinst på 7,11 miljarder dollar, 74 cent per aktie.