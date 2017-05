Hälsovården har förbättrats i världen

Bäst hälsovård bland världens länder, vad gäller kvalitet och tillgänglighet, har generellt de västeuropeiska länderna, plus Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan.

Däremot ligger USA och Storbritannien snäppet under de allra mest högpresterande länderna.

Sämsta sjukvården i världen har ett antal länder i Afrika, tillsammans med Afghanistan, Papua Nya Guinea och Haiti.

Källa: The Lancet