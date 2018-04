SPG:s hälsoexperter, Mia Clase och Lina Nertby från Food Pharmacy, utmanar dig på en frågesport. Äter du tillräckligt med grönt?

Dags för hälsoquiz. Vilka tror du är de främsta riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död?

Annons X

a) Rökning och högt blodtryck

b) Alkohol och högt blodtryck

c) Matvanor och högt blodtryck

Vi ska inte hålla dig på halster – enligt FN:s världshälsoorganisations (WHO) rapport "Global Burden of Disease" är rätt svar C. Rapporten visar att en fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning riskerar att insjukna eller dö i förtid av kroniska sjukdomar (så som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2 och cancer) på grund av att de äter ohälsosamt. Dåliga matvanor visade sig också vara den enskilt största riskfaktorn att dö i förtid.

Samtidigt visar forskning att hälsosamma matvanor med mycket frukt och grönt bidrar till att minska risken för livsstilsrelaterade sjukdomar. Om vi bara håller oss till Livsmedelsverket rekommendationer, att äta minst 500 gram frukt och grönt om dagen, har vi kommit en riktigt bra bit på vägen. Hur många av oss tror du förresten kommer upp i Livsmedelsverkets rekommendationer?

a) 100%

b) 50%

c) 20%

Tråkigt nog är rätt svar C igen. Så lite som en femtedel av oss som kommer upp i 500 gram om dagen, vilket betyder att 80 procent av oss behöver äta mer frukt och grönt. Varje dag.

Vi är helt övertygade om att dessa siffror inte innebär att en stor del av den svenska befolkningen struntar i sin hälsa. Problemet är snarare att forskningen inte når ut till allmänheten. Bara det faktum att Livsmedelsverket rapporterade om ovanstående rapport redan i februari 2017 men att det hamnade på SVT:s nyheter först ett år senare är ett bevis för detta.

Så något du kan göra åt saken (utöver att servera vänner och familj gröna smoothies i tid och otid förstås) är att skicka vidare den här lilla frågesporten till den som kan tänkas ha mest nytta av den.

Mia Clase och Lina Nertby driver bloggen foodpharmacy.se och har även gett ut den bästsäljande boken med samma namn. Med jämna mellanrum skriver de krönikor och ger mattips på SvD Perfect Guide.