Det senaste decenniet har städer varit glödheta. Att människor i stor skala har flyttat till städer har varit avgörande för att minska fattigdomen i världen. Länder utan framgångsrika metropoler har gått sämre ekonomiskt än länder som haft attraktiva städer. Också på ett individuellt plan har det visat sig att det spelar roll var någon befinner sig, och inte bara vad han eller hon gör.

New Yorks fantastiska transformation från livsfarligt gangsternäste på 70- och 80-talen till en av USA:s säkraste städer, har inspirerat. Internationellt uppmärksammade böcker som bland annat Edward Glasers ”Triumph of the city”, Bruce Katz och Jennifer Bradleys ”The metropolitan revolution” och ”If mayors ruled the world” av Benjamin Barber har även de bidragit till en bild av städer som katalysatorer för innovation och utveckling på olika plan.