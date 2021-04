Lena Hallengren: Sverige ger upp vaccinmålet

Pressträffen följer efter en vecka av mer eller mindre bistra vaccinnyheter. Under torsdagen gick WHO ut och kritiserade EU:s vaccineringsprocess och kallade den ”oacceptabelt långsam” i ljuset av den ökade smittspridningen som just nu pågår i Europa.

Och svenskar kommer få ge sig till tåls länge innan alla som vill kan bli vaccinerade: regeringen har tidigare sagt att alla som vill ska kunna fått sin första vaccinspruta redan vid halvårsskiftet, men nu säger Hallengren att detta inte kommer att ske förrän i mitten av augusti.