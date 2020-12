"Med mig här idag har jag Mats Melin". När Coronakommissionens ordförande under tisdagen presenterade delbetänkandet om pandemin och äldrevården var det under Lena Hallengrens tydliga värdskap. Mot bakgrund av att just socialministerns och regeringens agerande är en central del av kommissionens utvärdering framstod det som sällsynt udda. Åtminstone för oss utanför en snäv krets av socialdemokratiska tjänstemän och partitaktiker.