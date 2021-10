Hallengren: ”Jag håller inte med om kritiken”

– De tidiga åtgärderna lyckades inte stoppa eller ens kraftigt begränsa smittspridningen. Vi har goda skäl att tro att smittspridningen var mer dramatisk.

Det sa Mats Melin, ordförande för coronakommissionen som just lämnat över en rapport som totalsågar Sveriges agerande under pandemin på flera punkter, under en pressträff tidigare i dag. På frågan om vem som bär ansvar för haveriet svarade Mats Melin att han först vill höra regeringsföreträdare för att kunna svara på den frågan.