Går det att skapa mode av träd? I takt med att efterfrågan på textil ökar ställs allt högre krav på modeindustrins processer och klädtillverkarnas produktion. Det har banat väg för en ny hållbar trend där allt fler väljer kläder av andra material, som till exempel fibrer från trä. Med Perfect Guide Shopping kan du köpa redaktionens utvalda favoritplagg från de svenska skogarna.

Perfect Guide Shopping, i samarbete med Tipser

Från Ångermanlands skogar utvinns träfiber som används till plaggen från det nytänkande svenska märket Allvar Underwear.

– Inom modebranschen är det vanligt att man tittar på färdiga tyg och väljer ett som känns bra utan att egentligen veta särskilt mycket om själva råvaran, säger Stefan Söderberg, en av grundarna på Allvar Underwear.

På Allvar utvecklar man tyget från träfiber till färdigt material, vilket skiljer dem från många andra aktörer i branschen. Det hållbara tyget är framtaget för att vara skönt att ta på och ha på sig.

När det kommer till modell och färg har Allvar också ett långsiktigt tänk och modellerna är enkla med en monokrom färgskala som passar i de flesta garderober. Med Perfect Guide Shopping kan du kan du köpa de senaste plaggen från Allvar Underwear direkt här i artikeln eller i vår shop.

Foto: Allvar

Två andra aktörer som är i framkant när det kommer till hållbara material är JUST WOOD och Form. Verksamheterna använder sig av innovativa trämaterial och revolutionerande produktionstekniker. Olika träslag används till olika produkter och i senaste kollektionen från JUST WOOD lanserades ett par träskor av al från Småland.

– Skorna är tillverkade i Sverige precis som alla andra av våra produkter, berättar Stina Gunnarsson, grundare av JUST WOOD.

I år lanseras ytterligare en sko, en mjukare variant gjord av kork från ekar i Italien.

– Trä är en fantastisk råvaruresurs som vi har gott om i Sverige och Europa. Självklart ska vi förvalta och förädla den på många olika sätt, säger Stina.

De handgjorda cykelväskorna, från märket Form, visar på ytterligare ett användningsområden för trä. Väskorna, som är gjorda i bambu, är inspirerade av svensk och asiatisk design.

– Våra produkter är till för de kunder som vill konsumera etiskt och se en helt transparent värdekedja, berättar Josefine, grundare av Form.

Hittat något du tycker om? Nu kan du köpa redaktionens handplockade favoriter i Perfect Guides shop.