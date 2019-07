Nu är programmet klart för årets upplaga av Carl International Film Festival i Karlskrona. Fem långfilmer finns i festivalens tävlingsprogram, bland dem svenske Levan Akins "And then we danced".

Festivalen, som riktar in sig på film från Östersjöområdets tio länder bjuder bland annat på ett 40-tal programpunkter och 13 långfilmspremiärer. Årets huvudtema är hållbarhet.