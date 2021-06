Englands nye Beckham redo att erövra Europa

Belgaren med det röda håret skulle platsa bland Asterix tappra galler genom sitt sätt att utmana motståndarna. Besitter en bländande urkraft att bryta igenom offensivt och även slå de avgörande passningarna med exakt precision. Svårförståeligt att han en gång i tiden blev ratad av José Mourinho på Stamford Bridge. I Manchester Citys ljusblå tröja har Kevin De Bruyne däremot vuxit ut till en ikon, jämförbar med klubblegendarer som Colin Bell och Francis Lee.

Hans frisparkar står i en klass för sig. Belgaren har utvecklat en teknik där han träffar bollen i en kombination av bredsida och vrist. Bollen står som still i luften innan den inte sällan sänker sig under ribban och borrar sig in i krysset. Att De Bruyne även skjuter med vänstern som en häst sparkar gör honom extra svår att förutsäga.