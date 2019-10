Håkan räddade skötaren – skar loss med kniv

Det var sent på onsdagseftermiddagen som en röntgensjuksköterska allvarligt skadade sig när han fastnade i en magnetröntgenkamera i Sunderby sjukhus utanför Luleå. Under en pågående undersökning gick sköterskan in till patienten och fastnade i det starka magnetfältet som kameran skapar.

Då stod Håkan Lindgren tillsammans med en kollega utanför sjukhusentrén.