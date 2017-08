Håkan Hellström blev galans vinnare

Årets kvinnliga liveartist: Zara Larsson

Årets manliga liveartist: Håkan Hellström

Årets livegrupp: Kent

Årets genombrott: Hov1

Årets svenska låt: "Only you" – Zara Larsson

Årets utländska låt: "Shape of you" – Ed Sheeran

Årets konsert: Håkan Hellström

Årets fans: Håkan Hellström