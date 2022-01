Hajpad serie har äntligen fått ett namn

Nu har Amazon Prime Video med hjälp av en storslagen video avslöjat namnet på den kommande ”Sagan om ringen”-serien. ”The lord of the rings: The rings of power” lyder namnet på produktionen som beskrivits som världens hittills dyraste.

Första säsongen kostade 465 miljoner dollar, motsvarande 3,9 miljarder kronor, att spela in. Inspelningen i Nya Zeeland avslutades i augusti förra året och två av avsnitten regisseras av svenska Charlotte Brändström.