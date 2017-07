Haider al-Abadi besökte "befriade" Mosul

Mosul är Iraks näst största stad efter Bagdad, med uppemot två miljoner invånare före kriget. Staden ligger vid floden Tigris.

Befolkningen är till största delen sunniter. Det fanns dock runt 35 000 kristna i Mosul när IS invaderade i juni 2014. De ställdes inför ultimatum att konvertera, betala en speciell skatt eller lämna Mosul. Nästan alla flydde.

Mosul var en viktig landvinning för IS som utropade sitt så kallade kalifat där.

Det var först förra året som de irakiska styrkorna vågade sig på att återta staden. Offensiven inleddes i oktober och stöds av bland andra amerikanska styrkor.

I januari meddelade det irakiska försvarsdepartementet att östra Mosul var återtaget. I mitten av februari inleddes insatsens andra fas, för att även ta tillbaka kontrollen över västra Mosul och därmed helt driva ut IS från staden.

Den 9 juli sade Iraks premiärminister Haider al-Abadi att landets säkerhetsstyrkor segrat över IS i Mosul.

Från och till Mosul går strategiska handelsvägar i norra Irak, och staden är känd för handel med matvaror och tyger. Mosul ligger runt 35 mil nordväst om Bagdad.