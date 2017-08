Det brittiska bandet The KLF runt 1990. Foto: Courtesy/IBL

”It seems there is an organisation called The Justified Ancients of Mummu who exist to undermine the Illuminati and spread chaos in the world. They are called The JAMs for short.”

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

(ur den nyutgivna romanen ”2023” av Bill Drummond och Jimmy Cauty)

Jag övervägde länge om jag skulle se till att vara i Liverpool de här senaste dagarna.

Annons X

Skälet var att det just nu pågår en underlig festival i den nordengelska hamnstaden, iscensatt av författarna till boken som citatet här ovan är taget ur: The KLF.

Äldre – eller pophistoriskt bevandrade – läsare minns duon för deras imponerande hitkavalkad som inleddes kring decennieskiftet mellan 1980- och 90-tal.

Så natten mot torsdagen, klockan 00.23.23, puttrade de två ordentligt till åren komna herrarna ner längs en gata i Liverpool i en liten glassbil.

”Doctorin´the tardis”, ”America: what time is love?” och ”Justified & ancient” (med countrysångerskan Tammy Wynette) var bara några av hitsen.

Ibland kallade de sig The Timelords, då och då för The Justified Ancients of Mu Mu men oftast var de helt enkelt The KLF.

För 23 år sedan drog de in all sin dittills utgivna musik (inklusive 1990 års så underskattade och ambienta konceptalbum ”Chill out”), instiftade en ironisk konstutmärkelse (som The K-Foundation) och, som sin überprovokativa krona på verket, brände en miljon brittiska pund på bål.

Djupt inspirerade av den satiriskt konspirationsteoretiska romantrilogin ”The illuminatus!”, ursprungligen utgiven 1975, lovade Drummond och Cauty att de skulle återkomma om exakt 23 år och 23 sekunder.

Illuminatis är orimligt förtjusta i just siffran 23.

Så natten mot torsdagen, klockan 00.23.23, puttrade de två ordentligt till åren komna herrarna ner längs en gata i Liverpool i en liten glassbil och promenerade in i en oberoende bokaffär för att signera sin roman med små stämplar.

Jimmy Cauty och Bill Drummond på Royal College of Art i samband med att de brände upp en miljon brittiska pund av sina egna pengar. Foto: David Pearson/Alamy

Inga recensionsexemplar hade skickats ut, de fans och nyfikna som ställt sig i kö fick därför köpa högst ett exemplar var av ”2023”.

Som de situationistiska kulturterrorister KLF ser sig som är det övriga schemat för deras flerdagarsfestival svårdechiffrerat – och verkar förbli det även sedan den inletts.

De har döpt sin festival till ”Welcome to the dark ages”.

De har startat ett nytt och interaktivt band, Badger Kull.

De omger sig med dokumenterat jätteintellektuella sidekicks från konst- och universitetsvärlden.

De har lite halvhjärtat lovat att spränga grejer.

Jag vet inte.

Någonting i ryggmärgen sade i alla fall till slut ”näeh” och jag stannade på Gullmarsplan.

Men det jag har hunnit läsa av Drummond och Cautys comebackroman framstår redan nu mer än något som en studentikos installation.

För väldigt länge sedan gav KLF ut den underhållande instruktionsboken ”The manual (How to have a number one the easy way)” som jag älskade och under duons 23-åriga semester har Bill Drummond drivit en märklig konstbar i östra London och under bara de senaste få åren skrivit fina och värdiga texter om fiske och fågelkvitter i en rad publikationer.

Men det jag har hunnit läsa av Drummond och Cautys comebackroman framstår redan nu mer än något som en studentikos installation; omodernt hyperironisk och fylld av kortlivade roligheter om teknik, sociala medier och kändiskultur.

Framförallt har The KLF en grundläggande sak gemensamt med så gott som samtliga återföreningar: jag hade tyckt så mycket mer om dem om de bara hade låtit bli.