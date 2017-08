Ja, absolut. Hon influerade nordisk politik i flera decennier och var personligen inblandad i mer än ett krig och i långa juridiska processer. Dorothea tillhörde det tyska furstehuset Hohenzollern och var dotter till den i Bayreuth residerande markgreve Johan, vars familj även kontrollerade kurfurstendömet Brandenburg.

År 1445 gifte hon sig med den nordiske unionskungen Kristofer. Giftermålet var troligen en följd av Kristofers omsorg om sina sydtyska besittningar, vilka han ärvt av sin far år 1443. Svärfaderns Bayreuth gränsade till Kristofers eget Oberpfalz.

Bröllopet i Köpenhamn räknas som en av de ståtligaste tilldragelserna i Nordens historia under medeltiden, en internationell begivenhet med festligheter som varade i åtta dagar.

Gäster och delegater anlände inte bara från de direkt inblandade länderna utan även från Braunschweig, Hessen, Bayern, Hansan och Tyska orden.

Den 10 september gjorde den förmodligen endast femtonåriga bruden sitt högtidliga intåg i Köpenhamn tillsammans med sin tillkommande samt frälsemän från Danmark och Sverige, ridande på vita hästar. Efter förmälningen krönte Lunds ärkebiskop Dorothea den 14 september till unionsdrottning i Vor Frue Kirke.

För framtiden viktigast var det livgedingsbrev som Kristofer utfärdade dagen därpå. I detta tillförsäkrades Dorothea stora underhållsområden för den händelse maken skulle avlida före henne. I Danmark skulle hon erhålla Roskilde och Ringsted samt slotten Haraldsborg och Skioldenæs, i Norge Jämtland och i Sverige Örebro slott med Närke och Värmland.

För den händelse Dorothea skulle vilja flytta från Norden efter Kristofers död skulle hon utlösas med 45 000 rhenska gyllen, varav varje nordiskt rike skulle erlägga en tredjedel var.

Eftersom Kristofer avled redan 1448 blev brevet snart aktuellt, och när de testamentariska klausulerna avslöjades för svenskarna ett par år senare ledde de till krig. Dorothea hade nämligen gift om sig med den nye danske kungen Kristian I, som svenskarna inte accepterade. Det var otänkbart för den nye svenske kungen Karl Knutsson och det svenska riksrådet att skänka bort Närke och Värmland till Danmarks drottning.

Kriget varade till 1457 och slutade med att Kristian övertog den svenska tronen, bara för att mista den till den återvändande Karl Knutsson 1464.

Dorothea accepterade aldrig att svenskarna två gånger hade berövat henne det livgeding hon utlovats när hon stått brud i Köpenhamn. Till en början utkämpade Dorothea kampen via maken Kristian, efter dennes död 1481 via sonen Hans, och då detta inte förslog övergick hon till personlig aktion. I två decennier processade hon oavlåtligt vid påvestolen mot Karl Knutssons efterträdare, riksföreståndaren Sten Sture den äldre.

Dorotheas taktik gick ut på att få Sten Sture och hans anhang bannlysta, något som skulle bringa hela Sverige på fall och göra det möjligt för henne återfå Närke och Värmland. År 1488 for hon personligen till Rom i detta ärende. Sten Stures legat vid kurian, Hemming Gadh, hade enligt egen uppgift all möda i världen att avvärja att Sverige lades under interdikt.

Dorothea fortsatte att processa ända till sin död år 1495, då hon begravdes i Roskilde domkyrka bredvid sin andre make. Först tre år senare, i juli 1498, förkunnade Hans – som vid denna tid även var kung av Sverige – för kurian att han inte längre ämnade föra sak mot de svenska herremännen i moderns ärende.

Föga förvånande fick den energiska änkedrottningen ett vidrigt eftermäle i svensk historieskrivning. I ett parti av Sturekrönikan som troligen skrevs på 1480-talet jämställs hon med drottning Isebel i Gamla testamentet.

Även andra källor är öppet fientliga mot Dorothea. Så mycket är säkert att hon var ovanligt långsint och väl kände pengars värde. Vid Dorotheas besök i Rom skrev en påvlig ceremonimästare i sin dagbok att änkedrottningen varken visade sig ”hövlig eller vänlig”.

