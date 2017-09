Häcken krossade av AIK

AIK:s Per Karlsson har spelat i laget sedan 2003, men har hittills varit mållös. Mot Häcken spräckte han dock nollan till slut, när han gjorde första målet för AIK.

– Det känns väldigt förlösande och som en stor lättnad. Nu hoppas vi på en ketchupeffekt, säger Per Karlsson till C More.

Därefter fortsatte Stockholmsklubben att rulla in mål, och vid halvtid stod det 4–1.

Häckens tränare, förre AIK-tränaren Mikael Stahre var efter matchen mycket onöjd med lagets insats:

– En total överkörning. Vi jobbar inte klart situationerna, och det var rakt igenom uruselt, säger Stahre.

