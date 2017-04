Hackare läcker nya "Orange is the new black"

En hackargrupp använder stulna avsnitt av "Orange is the new black" för att bedriva utpressning mot Netflix. Arkivbild. Foto: JoJo Whilden/Netflix/AP/TT

En eller flera hackare som går under namnet The Dark Overlord påstår sig ha lagt vantarna på den kommande säsongen av dramaserien "Orange is the new black" och kräver nu pengar av Netflix för att inte lägga ut alla avsnitt på nätet, skriver The Hollywood Reporter.

The Dark Overlord laddade först upp avsnitt ett av den kommande, femte, säsongen på fildelningssajter.

I ett uttalande uppges även avsnitten två till tio ha laddats upp sedan Netflix inte gett efter för påtryckningar:

"Netflix var bland de första som laddade ner en kopia av deras egendom, men har ännu inte gett oss ett svar. Därför har vi beslutat att släppa avsnitt två till tio. Det finns sammanlagt 13 avsnitt. Netflix kanske kan tänka sig att tidigarelägga premiären nu."

I meddelandet nämns även fler tv-bolag som ABC, Fox och National Geographic.

"Det behövde inte bli så här, Netflix. Ni kommer att förlora mer pengar än vad vårt blygsamma erbjudande hade kostat er. Till er andra: ni har fortfarande tid att rädda er själva. Vårt erbjudande gäller fortfarande – i nuläget."

Enligt Netflix lyckades hackarna komma åt materialet från ett litet produktionsbolag som samarbetar med flera större tv-producenter. Intrånget utreds nu av FBI och övriga myndigheter.

Säsong fem av "Orange is the new black" har premiär på Netflix i juni.