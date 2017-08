Malisvensken: ”Konverterade till islam för att rädda mig”

Johan Gustafsson. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Johan Gustafsson tillfångatogs av al-Qaidas nordafrikanska gren, Aqim, i Mali i november 2011.

Nästan sex år senare var mardrömmen över – den 26 juni kom han hem till Sverige.

– Jag känner ingen sprudlande glädje men en enorm lättnad, säger Johan Gustafsson, när han och hans familj under torsdagen mötte media för att berätta om åren i fångenskap, och familjens väntan och oro.

Annons X

Han kidnappades tillsammans med nederländaren Sjaak Rijke och sydafrikanen Stephen McGowan.

De tre var i Timbuktu i norra Mali tillsammans med en tysk man. Johan var vid tillfället i en sovsal och vilade sig när han hörde skrik i en annan del av hotellet.

Johan Gustafsson under en pressträff i Biblioteksföreningens lokaler i Stockholm. Foto: Emma-Sofia Olsson

När han gick ut i korridoren och runt ett hörn möttes han av en gevärspipa.

– Jag tänker direkt att nu kan det vara slut.

Den tyska mannen sköts ihjäl. Johan och de andra två fördes iväg till öknen, där de till en början satt fastkedjade.

– Den första tiden var tuff. Och naturligtvis var vi väldigt chockade. Vi försökte vänja oss vid klimatet i öknen, det var hett på dagarna och svinkallt på nätterna.

Johan Gustafsson och Stephen McGowan. Foto: TT

Under åren i fångenskap släpptes med långa mellanrum videofilmer med Johan och de andra medfångarna.

– Man förstod mekanismen i en sådan här kidnappning. De ställer krav och sätter en deadline. Och det tog jag på ytterst allvar. Jag tänkte att när en viss tidpunkt passerar utan att kraven möts så kommer jag att dö.

I desperation konverterade Johan till islam.

– Jag trodde det skulle påverka min situation. Det gjorde jag för att rädda mitt liv och köpa mig lite tid.

Det gav effekt. Han blev av med kedjorna och fick röra sig fritt i lägret.

– Det var en ganska konstig situation. Jag kunde gå runt bland mina kidnappare. Vi kunde inte direkt prata med varandra. Jag åt och bad med dem. Och jag tänkte: Om det här ses som trovärdigt så kanske jag blir frigiven.

– Det kändes inte som att jag var del av gruppen, en jihad. Innerst inne kände jag att de var mina fiender.

Johan Gustafsson kort efter frigivandet. Foto: Simon Stanford

Allt eftersom vande Johan sig vid livet i terrorgruppen.

– Jag ville hålla mig för mig själv. Det var väldigt påfrestande att ha en sådan här grupp inpå sig. De flesta i gruppen var unga killar som var analfabeter.

Hela tiden flyttade terrorgruppen sig runt i öknen. På varje ny plats byggde Johan små ”gym” och kojor.

– Kojan var mitt lilla fängelse under dagen. När det var varmt ville man sitta i skuggan, ibland var det sandstorm. Jag blev väldigt bra på att leva i den här miljön.

– Jag sysselsatte mig genom att ha olika småprojekt, försökte lära mig franska och arabiska. Jag idrottade också. Jag såg det som mitt jobb att hålla mig i form.

Johan Gustafsson med familjen under en pressträff. Foto: Emma-Sofia Olsson

Vid ett tillfälle försökte han fly. Han begav sig ut i öknen i hopp om att stöta ihop med andra människor. Men han hittades av Aqim på den andra dagen i frihet.

– Jag var rädd att de skulle avrätta mig. Men ingenting hände. De sa bara åt mig att om jag försökte fly igen så skulle de kedja fast mig.

2015 fritogs Johans nederländska medfånge Sjaak Rijke av en fransk trupp, men Johan och Stephen befann sig på annan plats.

Sydafrikanska Gift of the Givers har i flera år har arbetet för att få McGowan och Gustafsson fria. Organisationen har agerat förespråkare för männen och förhandlat via mellanhänder i Mali.

I början av augusti släpptes även Stephen McGowan. Det kan ha betalats ut en lösensumma för att få McGowan och Gustafsson fria. Det har bland annat terrorforskaren Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan sagt.

– Det är ganska osannolikt att kidnapparna har kastat in handduken och sagt att de inte orkar längre, har Ranstorp sagt.

Både Sveriges och Sydafrikas regeringar har nöjt sig med att konstatera att båda länders principiella hållning är att inte betala ut pengar till kidnappare.

Johan Gustafsson tar starkt avstånd från att betala lösensummor till terrororganisationer

– Jag tycker det är fel. Jag hoppas verkligen att Sverige hållit sig till den policy man har uttalat. För annars skulle det sätta andra personer i fara.

Utrikesminister Margot Wallström (S) håller en presskonferens med anledning av att Johan Gustafsson släpptes fri. Foto: Marcus Ericsson/TT