Guns N' Roses återföreningsturné "Not in this lifetime" är den fjärde mest inkomstbringande turnén någonsin, rapporterar Billboard. Turnén – vars sista spelning för 2017 var den 29 november men som ska återupptas nu i sommar – har enligt musiktidningen hittills dragit in 475 miljoner dollar. Det motsvarar drygt 3,8 miljarder kronor.