Guns N' Roses succéturné intar Friends

Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen / TT NYHETSBYRÅN

I början av förra året bekräftades ryktena – Guns N' Roses återförenas. För första gången sedan 1993 skulle fansen få möjlighet att se originalmedlemmarna Axl Rose, Duff McKagan och Slash tillsammans på scen.

Nu, mer än ett år senare, har rockbandet rest jorden runt med återföreningsturnén "Not in this lifetime tour". På torsdagskvällen är det Sveriges tur att få ta del av Guns N' Roses då de spelar på Friends Arena i Solna.

Hittills har turnén varit en stor succé. Under 2016 sålde bandet tre miljoner biljetter, vilket gjorde turnén till en av årets mest framgångsrika. När hårdrockslegendarerna sedan offentliggjorde turnédatum i Europa och Kanada 2017 såldes det en miljon biljetter bara under det första dygnet.

Även i Sverige har plåtarna gått åt snabbt. De ordinarie biljetterna är sedan länge slutsålda men än finns de dyrare så kallade "golden circle"-biljetterna kvar.

Totalt har "Not in this lifetime tour" dragit in över två miljarder svenska kronor brutto.

Och det är inte bara de slutsålda arenorna som vittnar om att bandet är ute på ett framgångståg. Även kritikerna har hyllat återföreningen. The Guardians recensent vitsade att comebacken tog publiken till "Paradise city" och gav konserten fem stjärnor. Tidningen Sydney Morning Herald skrev att de "briljanta musikerna" i Guns N' Roses levererade "några av de mäktigaste rocklåtarna som någonsin skrivits".

Enligt bandets kompgitarrist Richard Fortus planerar de dessutom att släppa ett nytt album. I en intervju i podcasten Stageleft säger Forturs att idén om ett album är "för bra för att inte bli verklighet" samt att de har spelat in utkast och "lösa idéer".