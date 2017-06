Guns N' Roses rivstartar på Friends arena

Axl Rose under torsdagens konsert med Guns N' Roses. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

"It's so easy"... Med sin allra första singel öppnar ett Guns N' Roses med (till hälften) klassisk sättning sin första konsert i Stockholm sedan 1993. Vägen hit har sannerligen inte varit lätt, men när bandet mullrar igång sin klassiska hitlåt är Friends arena med från den första skrikande noten från Slashs gitarr.

Turnén "Not in this lifetime" framstod som ett stort vågspel. Centralgestalterna Axl Rose och Slash hade inte talat med varandra sedan 1996 när de plötsligt annonserade att de skulle återförenas och ta med sig bandets ursprunglige basist Duff McKagan på turné.

Ingen visste riktigt om att förväntningarna borde ligga på "Rocket queen", eller snarare nere vid "Coma". Bandet var under sin sista turné innan splittringen känt som notoriskt ojämnt, konstant försenat och plågat av ett bland medlemmarna utbrett missbruk.

Annons X

Hur det gick?

"Not in this lifetime" var den turné som drog in mest pengar per konsert under 2016.

Recensionerna har till övervägande del varit mycket positiva, Aftonbladet satte en fyra på konserten i Köpenhamn i förrgår. Bandet, vars frontfigur har nått den i rocksammanhang inte längre särskilt höga åldern 55 år, är betydligt tajtare och mer väl disciplinerat än det var för 24 år sedan. På Friends arena i Solna märks en hunger som måste kallas beundransvärd hos ett gäng mångmiljonärer i övre medelåldern.

Möjligen känner GnR att de faktiskt har någonting att bevisa. Axl Rose är hos en yngre svensk generation fortfarande bäst känd som den småtjocke gubbe med fastsydda rastaflätor som bet en dörrvakt i benet 2006. I kväll förnekar de sig inte och kör som andra låt "Mr Brownstone", även den från det kultstämplade första albumet "Appetite for destruction".

Som låt nummer tre, möjligen en markering från Axl Rose, kommer titelspåret från hans (till allt annat än namnet) soloskiva "Chinese democracy". Det är en smula udda att Slash och Duff McKagan spelar den här biten, men publiken på Friends verkar knappast bry sig. Från scenkanten till kontrollbordet på planens mitt ger fansen svar på ett sätt som förlåter ett kvarts sekel av väntan.