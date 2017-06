Guns N' Roses planerar nytt album

Grattis, alla Guns N' Roses-fans. Axl Rose och hans band kan vara på väg att släppa nytt. Arkivbild. Foto: Aijaz Rahi/AP/TT

Ett nytt Guns N' Roses-album kan vara på väg att se dagens ljus. Enligt det Sverigeaktuella bandets gitarrist Richard Fortus är idén om en ny skiva nämligen "för bra för att inte bli verklighet". I en intervju i podcasten Stageleft säger han att bandet inte har gått in i studion, men att de har spelat in utkast och "lösa idéer", skriver NME.

En ny skiva skulle bli Guns N' Roses första sedan "Chinese democracy" som kom 2008. Sedan i fjol turnerar bandet igen, och den 29 juni når "Not in this lifetime tour" Sverige och Friends arena i Solna.

I fjol sålde bandet tre miljoner biljetter till sina spelningar, vilket gör turnén till 2016 års mest framgångsrika.