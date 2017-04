Gunn gör "Guardians" 3

James Gunn tillsammans med Chris "Star Lord" Pratt. Arkivbild. Foto: Eugene Hoshiko/AP/TT

James Gunn ska skriva och regissera filmen "Guardians of the galaxy vol 3", skriver The Hollywood Reporter.

Gunn berättar själv om nyheten på sin Facebooksida:

"Frågan jag oftast får är vad händer med 'Guardians of the galaxy vol 3' och ska du regissera den? Efter många månaders överväganden och diskussioner vet jag svaret. Ja, jag ska skriva och regissera den."

Del två i filmserien om serietidningshjältarna Star Lord, Gamora, Drax, Groot och Rocket Raccoon, också skriven och regisserad av Gunn, har biopremiär den 26 april.