Under måndagen rånades en guldbutik under en så kallad "smash and grab"-kupp i Täby. Tre rånare flydde från platsen i bil men polisen fick upp jakten på fordonet. Vid efterföljandet voltade gärningsmännens bil av vägen och alla kunde slutligen gripas. Men en av de misstänkta personerna blev så pass allvarligt skadad efter avkörningen att han avled på sjukhus, uppger polisen på sin hemsida. Anhöriga är underrättade.