Guldpriset når nya rekordnivåer

Världsmarknadspriset på guld har under nattens handel för första gången tagit sig över 2 000 dollar per uns (31,1 gram). Och i den tidiga morgonhandeln ligger priset på cirka 2 022 dollar per uns efter en topp kring 2 030 dollar per uns (cirka 570 000 kronor per kilo) under småtimmarna.

Suget efter guld, som ses som en tillflyktsort för investerare i orostider, har ökat markant under coronakrisen. Priset har stigit särskilt brant under sommaren och prisnivåerna nu kan jämföras med ett pris på lite drygt 1 500 dollar per uns vid årsskiftet.