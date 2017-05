Guldpalmschans när festivalen drar i gång

Michael Haneke har chans att vinna sin tredje raka Guldpalm med "Happy end", ett familjedrama som också berör flyktingkrisen. Med Isabelle Huppert och Jean-Louis Trintignant.

Årets öppningsfilm (utom tävlan) är Arnaud Desplechins "Les fantômes d'Ismaël", om en regissör som möter en gammal kärlek. Med Marion Cotillard och Charlotte Gainsbourg.

Nicole Kidman blir röda mattans drottning fyra gånger om. Hon medverkar i Yorgos Lanthimos "The killing of a sacred dear", Sofia Coppolas "The beguiled", "How to talk to girls at parties" av John Cameron Mitchell samt säsong två av Jane Campions "Top of the lake".

Ruben Östlunds "The square" visas för första gången den 19 maj. Medverkar gör Claes Bang, Elisabeth Moss och Dominic West.