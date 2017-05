Guldpalmen till Östlund

Ruben Östlund. Foto: Yann Coatsaliou/AFP/TT

Den stora prisutdelningen på filmfestivalen i Cannes har börjat.

Kvällens första pris, Caméra d'Or som delas ut till bästa första långfilm, går till den franska regissören Léonor Serrailles film "Jeune femme".

Yorgos Lanthimos och Efthimis Filippou ("The killing of a sacred deer") och Lynne Ramsay ("You were never really here") får dela på manuspriset, medan Liu Yangs "A gentle night" har tilldelats Guldpalmen för kortfilm.

Den tyska skådespelaren Diane Krugers insats i filmen "In the fade" belönas med priset för bästa kvinnliga skådespelare, medan hennes kollega Joaquin Phoenix ("You were never really here") har utsetts till bästa manliga skådespelare.

Sofia Coppola tilldelas priset för bästa regissör för "The beguiled".

Guldpalmen, festivalens stora pris, delas ut sist.

Bland filmerna som har nämnts som favoriter till priset i år nämns Robin Campillos "120 battements par minute" ("BPM"), Sergej Loznitsas "Krotkaja" ("A gentle creature") och Andrej Zvjagintsevs "Neljubov" ("Loveless"). Men den sistnämnda är troligtvis uträknad då den belönades med juryns pris.