Guldhjältarna från 1984 jämför då och nu

Guldtrions svar på frågorna:

1. Starkaste minnet från EM 1984?

2. Favoritspelare i dagens landslag?

Elisabeth Leidinge, 60. Då: Två räddningar i straffläggningen i EM-finalreturen i Luton. Nu: målvaktstränare för Sundsvalls DFF i Elitettan.

1. "Första matchen på Ullevi. Mycket folk på plats och en helsvensk sommardag, skitvarmt var det. Den andra finalmatchen i Luton och straffräddningarna är ett bra minne förstås."

2. "Alltid vurmat för Linda Sembrant. Som målvakt vill man alltid ha någon att kommunicera med – veta var man har varandra."

Anette Börjesson, 62. Då: Lagkapten i guldlaget. Nu: Fotbollsexpert på Radiosporten och jobb inom företagsutveckling.

1. "Inför andra finalen var jag dålig innan men hann bli i spelbart skick och spelade hela matchen. Det gjorde att det kändes extra bra."

2. "Caroline Seger är navet. Hon har växt på senare år och är otroligt skicklig på att hålla i bollen. Vi har inte den spelartypen så mycket."

Lena Videkull, 54. Då: VM-debutant och årets spelare 1984. Nu: Ungdomstränare i Rosengård.

1. "När Pia slår in straffen och hur vi var helt leriga när vi firade. Jag var inte kvar på planen då och sprang in med vita gympadojor, de var inte vita länge kan jag säga."

2. "Stina Blackstenius. Just den där oräddheten att offra sig."