Guld och långa släp på Met-galans återkomst

Met-galan, som brukar kallas ”fashion's biggest night out” (ungefär modevärldens stora festkväll), hålls varje år på Metropolitan Museum of Art i New York för att dra in pengar till museets kostym- och modeavdelning.

I fjol tvingades man ställa in evenemanget på grund av pandemin, men i år fick en mindre skara vaccinerade kändisar åter visa upp sig på röda mattan. Cirka 300 gäster var på plats, omkring en tredjedel så många som ett vanligt år.