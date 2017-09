Guillermo del Toro får Guldlejonet

Guldlejonet: Guillermo del Toro, "The shape of water"

Silverlejonet: Xavier Legrand, "Jusqu’à la garde"

Stora jurypriset: Samuel Maoz, "Foxtrot"

Juryns specialpris: Warwick Thornton, "Sweet country"

Bästa manus: Martin McDonagh, "Three billboards outside Ebbing, Missouri"

Bästa kvinnliga skådespelare: Charlotte Rampling, "Hannah"

Bästa manliga skådespelare: Kamel El Basha, "The insult"

Marcello Mastroianni-priset: Charlie Plummer, "Lean on Pete"