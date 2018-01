Guidetti i blickfånget för Alavés

John Guidetti har presenterat sig på allvar för Alavéspubliken. I hemmamötet med Leganés låg han bakom båda hemmalagets mål. Det första efter att ha stångat sig fram på högerkanten och spelat in bollen till anfallskollegan Munir el Haddadi, som kunde rulla in 1–0 i öppet mål. 2–0 kom bara några minuter senare, när Alfonso Pedraza slog in en retur från ett Guidettiskott.