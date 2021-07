Guide: Virusvarianterna som oroar världen

WHO och ECDC delar in virusvarianterna i tre kategorier – VOC, (variants of concern), VOI (variants of interest) och VOM (variants of monitoring).

Det finns tre faktorer som avgör i vilken kategori virusvarianterna hamnar. Hur smittsamma är de? Kan de ge ökad risk för allvarlig sjukdom? Och har varianterna en förmåga att undvika eller smita förbi antikropparna man får efter vaccination?