Guetta ser bakåt för att komma framåt

David Guetta slog igenom 2009, men har varit dj sedan slutet på 1980-talet. Foto: Christine Olsson/TT

David Guetta har varit dj och spelat på klubbar sedan slutet av 1980-talet. Att han en dag skulle stå inför publikhav som det på Summerburst var inget han kunde föreställa sig.

– Nej, när jag började fanns det inte ens kända dj:s. Jag var en av de första som folk började följa från klubb till klubb. Jag var känd, men bara lokalt.

Det stora genombrottet kom 2009 med albumet "One love" och hits som "When love takes over" och "Sexy bitch". Med framgången kom krav på nya hits och nya idéer.

Annons X

För att hitta inspiration återvänder han till sina rötter, kanske inte så mycket musikaliskt som mentalt, och försöker återskapa upptäckarglädjen från de tidiga åren. Musiken han tycker är mest spännande just nu är hans egen.

– Det här kommer att låta arrogant, men jag försöker själv skapa musiken jag helst vill höra. Min musik är en blandning av känsla och tunga dansrytmer. Jag testar en massa olika saker. Och jag är väldigt nöjd med "2U", den låter inte som någonting som gjorts förr.

"2U" är singeln han släppte med Justin Bieber, dagen före konserten på Summerburst. Bieber är bara ett i en lång rad stora namn som jobbat ihop med den franske superstjärnan.

– Ibland är det jag som ringer dem, ibland ringer de mig. Den här gången var det Poo Bear, en gemensam vän, som förde oss samman.

"2U" spelades in för ett år sedan, och Guetta erkänner att det varit väldigt svårt att hålla det hemligt. Låten stormade in på första platsen på listor världen över samma dag som den släpptes. Nu ska han luta sig tillbaka och njuta av att det går bra, och inte tänka på pressen att komma med nya saker.

– Det har varit en väldigt speciell vecka för mig, säger han med ett stort leende.